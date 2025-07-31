عراقجي: لا يمكن التوصل لاتفاق ما دام دونالد ترامب يطلب موافقتنا على وقف تخصيب اليورانيوم

أشار وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​، إلى أنّ "على ​أميركا​ التعويض قبل الدخول في محادثات نووية"، موضحًا "أنني تبادلت الرسائل مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال الحرب وبعد انتهائها"، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأكّد، في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز"، أنّ "طهران لن توافق على العودة إلى الوضع الطبيعي بعد الحرب مع إسرائيل"، مؤكدًا أنّ "طهران لا تزال تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم".

وشدد عراقجي على أنّه "لا يمكن التوصل لاتفاق ما دام الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يطلب موافقتنا على وقف التخصيب".