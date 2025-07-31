مجلس الشيوخ الأميركي فشل في تبني مشروعَي قانون لساندرز يحظران تصدير أسلحة لإسرائيل

فشل مجلس الشيوخ الأميركي، في تبني مشروعي قانون للسيناتور بيرني ساندرز، يحظران تصدير أسلحة لإسرائيل، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
في كلمة له خلال جلسة للمجلس، أشار بيرني ساندرز إلى أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شنت حرب إبادة لا قانونية ولا أخلاقية ضد شعب غزة"
وأضاف "القصف الإسرائيلي العشوائي دمر أكثر من 70% من العمران والبنية التحتية في غزة، وأكثر من 18 ألف طفل قتلتهم إسرائيل في غزة".
وشدد بيرني ساندرز على أن "ما تقوم به إسرائيل في غزة هو تطهير عرقي وطرد شعب مجوع من أرضه".
