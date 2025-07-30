تعاون مشترك لتنفيذ مبادرة منحة السلام

أبرم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أمس، بمقره بمدينة الرياض، اتفاقية مشتركة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ تهدف إلى تنفيذ مبادرة "منحة السلام"، إحدى المبادرات الفكرية الإستراتيجية التي يتبناها التحالف الإسلامي في إطار مجاله الفكري؛ والهادفة إلى تعزيز الجهود التعليمية والفكرية في مواجهة الفكر المتطرف، وتفكيك طروحات الإرهاب، وإبراز المبادئ والقيم الإسلامية السمحة.

وتركّز مبادرة "منحة السلام" على بناء كفاءات مهنية وأكاديمية تسهم في احتواء الأجيال الشابة في الدول الأعضاء بالتحالف، وتعزيز ولائهم الوطني، من خلال تأهيل نخبه من الكوادر الوطنية في تخصصات علمية ومهنية تخدم العمل المؤسسي في مجالات محاربة الإرهاب.

وسوف يستفيد من المرحلة الأولى للمبادرة (18) متدربًا من مختلف دول التحالف، سيتم تأهيلهم ضمن برنامج الدبلوم العالي، بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتنفيذية اللازمة لمنح الدرجة العلمية.