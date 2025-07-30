التليفزيون الروسي يبث لقطات لهجوم تسونامي بعد زلزال كامتشاتكا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 مساءً كتب شريف احمد - بث التليفزيون الروسي الرسمي اليوم الأربعاء لقطات لموجة تسونامي تضرب بلدة ساحلية في أقصى شرق البلاد، جارفة مباني وركامًا في البحر.

ضرب زلزال بقوة 8,8 درجة قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي في وقت سابق، ما أدى إلى عمليات إجلاء وصدور تحذيرات تسونامي في أجزاء من سواحل المحيط الهادئ.

لكن السلطات في شبه الجزيرة أعلنت لاحقًا رفع التحذير من تسونامي.

ارتفاع الأمواج 4 أمتار

وفي بلدة سيفيرو-كوريلسك الروسية التي تضم نحو 2000 نسمة وتقع على بعد نحو 350 كيلومترًا جنوب غرب مركز الزلزال، ضربت أمواج تسونامي منطقة الميناء وأغرقت معملًا محليًا للأسماك، بحسب السلطات.

تقع البلدة في باراموشير، إحدى جزر الكوريل الواقعة جنوب شبه جزيرة كامتشاتكا.

ووصلت الأمواج التي بلغ ارتفاع بعضها 4 أمتار إلى نصب الحرب العالمية الثانية التذكاري في البلدة والذي يبعد نحو 400 متر من الساحل، بحسب رئيس البلدية ألكسندر أوفسيانيكوف.

وأوضح أن معظم أجزاء البلدة تقع على مرتفعات بمأمن من الفيضانات.

وقال في اجتماع أزمة مع مسؤولين في وقت سابق: "كان هناك ما يكفي من الوقت، ساعة كاملة، جرى إجلاء الجميع. جميع الناس في منطقة آمنة من تسونامي".



وذكر الكرملين أن جميع أنظمة التحذير عملت بشكل جيد.

وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف للصحفيين "نحمد الله على عدم سقوط ضحايا".

الموجة جرفت جميع الخيام والأبنية

وكانت بعثة استكشافية من "الجمعية الروسية الجغرافية" في جزيرة شومشو المجاورة عندما جرف تسونامي مخيمها.

وقالت فيرا كوستامو التي كانت ضمن البعثة لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا": عندما ضربت الموجة، كل ما كان بإمكاننا فعله هو الهرب في اتجاه منطقة أكثر ارتفاعًا، يصعب ذلك بينما تنتعل حذاء ثقيلًا على العشب الزلق وفي الضباب".

وأضافت أن "الموجة جرفت جميع الخيام والأبنية وتناثرت متعلقاتنا على الشاطئ على مئات الأمتار".

وتابعت: "لا ضحايا في صفوفنا، تحرك الجميع بشكل سريع، لكننا خسرنا جميع متعلقاتنا".

وأعلنت السلطات في منطقة سخالين التي تشمل جزر كوريل الشمالية حال الطوارئ.

وأفادت خدمة مراقبة الزلازل الإقليمية بأن الزلزال كان الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، متوقعة "هزات ارتدادية تصل قوتها إلى 7,5 درجة".