أمريكا تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على البرازيل

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من البرازيل، وذلك بموجب أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تحذيرات سابقة من الجانب الأميركي، أعرب خلالها عن قلقه إزاء الملاحقات القضائية الجارية في البرازيل ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو.

