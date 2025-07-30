الخارجية المصرية: عبد العاطي وويتكوف يبحثان تكثيف جهود وقف إطلاق النار بغزة

ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بحثا في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء تكثيف الضغوط للتوصل إلى اتفاق ل​وقف إطلاق النار​ في غزة.

ومن المقرر أن يتوجه ويتكوف إلى إسرائيل غدا الخميس لبحث الوضع في غزة، في الوقت الذي يسعى فيه وسطاء، من بينهم القاهرة والدوحة وواشنطن، إلى استئناف المحادثات.