مشاهير ونجوم إسرائيل: كفانا تجويعاً وسفكاً لدماء الفلسطينيين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: شارك نشطاء من إسرائيل في احتجاج يطالب بإنهاء الحرب في غزة، تنديداً بالأزمة الإنسانية هناك، وذلك خارج السفارة الأميركية في تل أبيب.

ودعا واحد وثلاثون مخرجًا سينمائيًا وفنانًا وأكاديميًا وسياسيًا سابقًا إسرائيليًا المجتمع الدولي إلى فرض "عقوبات قاسية" على إسرائيل للضغط عليها لوقف إطلاق النار مع حماس في رسالة إلى صحيفة الغارديان يوم الأربعاء .

ومن بين الموقعين على الرسالة الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، والمدعي العام السابق مايكل بن يائير، ورئيس الكنيست السابق ورئيس الوكالة اليهودية السابق أبراهام بورج، وعضوة الكنيست السابقة تامار جوزانسكي.

وجاء في الرسالة أن "بلادنا تجوع شعب غزة حتى الموت وتفكر في إبعاد ملايين الفلسطينيين عن القطاع بالقوة، نحن الإسرائيليين الذين يكرسون أنفسهم لمستقبل سلمي لبلدنا وجيراننا الفلسطينيين، نكتب هذا بخجل شديد وغضب وألم"، هذا ما جاء في الرسالة.

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوصي الاتحاد الأوروبي بتعليق جزئي للتعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل في برنامج "هورايزون" للبحث والابتكار، كخطوة أولى ضد تصرفات إسرائيل في غزة.

وفرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في يونيو (حزيران).

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين ومجموعات إسرائيلية مختارة في الضفة الغربية بسبب العنف ضد الفلسطينيين.

القائمة الكاملة للموقعين

- يوفال أبراهام: الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم No Other Land (2025)

رانان ألكسندروفيتش: حائز على جائزة لجنة تحكيم مهرجان صندانس السينمائي العالمي عن فيلم "القانون في هذه الأجزاء " (2012)

- أودي ألوني: حائز على جائزة مهرجان تريبيكا السينمائي لأفضل فيلم روائي دولي عن فيلمه "تقاطع 48" (2016)

- ليران أتزمور: الحائزة على جائزة بيبودي عن كتاب "القانون في هذه الأجزاء " (2013)

- البروفيسور تالي بيتان: جامعة حيفا

- مايكل بن يائير: النائب العام السابق لإسرائيل والقاضي السابق بالنيابة في المحكمة العليا

- نير بيرجمان: حائز على جائزة أوفير عن فيلم Here We Are (2020)

- أبراهام بورغ: رئيس الكنيست السابق والرئيس السابق للوكالة اليهودية

- بيتر كول: شاعر ومترجم وزميل ماك آرثر

- جاي دافيدي: الحائز على جائزة إيمي الدولية عن فيلم 5 Broken Cameras (2013)

- أري فولمان: حائز على جائزة غولدن غلوب عن فيلم "Waltz with Bashir " (2009)

- شيرا جيفن: حائزة على جائزة الكاميرا الذهبية عن فيلم قنديل البحر (2007)

- الأستاذ الفخري أميرام جولدبلوم، الجامعة العبرية في القدس

- البروفيسور عوديد جولدرايش: معهد وايزمان للعلوم وحائز على جائزة إسرائيل (2021)

- تامار جوزانسكي: عضو سابق في الكنيست

- البروفيسور أوري هدار: جامعة تل أبيب

- البروفيسور موتي هايبلوم: حائز على جائزة وولف في الفيزياء (2025)

- أدينا هوفمان: كاتبة، حائزة على جائزة ويندهام كامبل (2013)

- إران كوليرين: كاتب سيناريو ومخرج سينمائي، حائز على جائزة أوفير عن فيلم " دعه يكون صباحًا" (2021)

- ناداف لابيد: كاتب سيناريو ومخرج سينمائي، حائز على جائزة الدب الذهبي عن فيلم المرادفات (2019)

- أليكس ليفاك: حائز على جائزة إسرائيل (2005)

- هاجاي ليفي: كاتب ومخرج تلفزيوني، حائز على جائزة غولدن غلوب عن فيلم The Affair (2015)

- صموئيل ماعوز: مخرج سينمائي حائز على جائزة الأسد الذهبي عن فيلم لبنان (2009)

- د. عدي مورينو: الكلية الأكاديمية تل أبيب-يافا

- البروفيسور ميخال نعمان: رسامة، حائزة على جائزة إسرائيل (2014)

- أوهاد نهارين: مصمم رقصات، حائز على جائزة إسرائيل (2005)

- دانييلا نويتز: مديرة تصوير، حائزة على جائزة أوفير عن فيلم آسيا (2020) وحائزة على جائزة أكاديمية التلفزيون الإسرائيلي عن فيلمي كارثاغو (2023) وباد بوي (2024).

- البروفيسور عدي أوفير: جامعة تل أبيب

- إينبال بينتو: مصممة رقصات وراقصة، حائزة على جائزة وزارة الثقافة الإسرائيلية (2011)

- أهارون شبتاي: شاعر ومترجم، حائز على جائزة رئيس الوزراء الإسرائيلي (1993)