استئناف الرحلات الجوية في مطارات بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استؤنفت الرحلات الجوية في مطارات المملكة المتحدة بعد عطل فني في مركز مراقبة الحركة الجوية تسبب في اضطراب واسع النطاق.

صرحت الهيئة الوطنية للملاحة الجوية (NATS) أن العطل الفني حدث في مركز مراقبة الحركة الجوية التابع لها في سوانويك، هامبشاير، الساعة 4:05 مساءً، قبل أن تستعيد النظام عمله بعد 20 دقيقة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للملاحة الجوية (NATS) بيانًا أوليًا يفيد بأنها "تحد من عدد الطائرات التي تحلق في منطقة مراقبة الحركة الجوية بلندن لضمان السلامة".

وكان مطار غاتويك أعلن بأن "عطلًا فنيًا يؤثر على NATS يؤثر على جميع الرحلات المغادرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة"، بينما أصدر مطار برمنغهام بيانًا مشابهًا يفيد بأنه "تم تعليق الرحلات المغادرة من العديد من مطارات المملكة المتحدة".

وقيدت NATS الرحلات الجوية في منطقة تغطي معظم أنحاء إنكلترا وويلز، قبل أن تؤكد أنها "أعادت النظام".

وأضافت الهيئة: "استؤنفت رحلات المغادرة في جميع المطارات، ونحن نعمل مع شركات الطيران والمطارات المتضررة لتجاوز العطل بأمان". يأتي هذا الاضطراب في وقتٍ مزدحمٍ بالسياح، وسيؤدي في النهاية إلى تأخير بعض الركاب.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو: "ننصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران قبل السفر. نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك".

وأفاد موقع تتبع الرحلات، flightradar24.com، بمتوسط تأخير بلغ 48 دقيقة في مطار هيثرو للطائرات المغادرة الساعة 5:30 مساءً، أي بعد ساعة من استعادة NATS لأنظمتها، وأن 89% من الرحلات تعاني من تأخيرات.

وصرح بول تشارلز، خبير السفر والرئيس التنفيذي لشركة The PC Agency، وهي مجموعة سفر فاخرة، لشبكة سكاي نيوز بأن هذا "انقطاع كبير".

الرحلات الطويلة

وأضاف أن عودة العمليات إلى طبيعتها ستستغرق بعض الوقت، وأن الأولوية ستُعطى للرحلات الطويلة.

وقال: "عادةً ما تكون حركة الرحلات الطويلة أعلى من حركة الرحلات القصيرة، لأن هذه الطائرات تحمل عددًا أكبر من الركاب". أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أن عدد رحلاتها القادمة والمغادرة من مطار هيثرو سيظل محدودًا عند 32 رحلة في الساعة حتى الساعة 7:15 مساءً، حيث ستعود الرحلات، وفقًا للخطوط الجوية البريطانية، إلى معدلها المعتاد البالغ 45 رحلة في الساعة.

دعوة للاستقالة

ودعت شركة (رايان إير) الرئيس التنفيذي لشركة ناتس، مارتن رولف، إلى الاستقالة في أعقاب العطل الفني.

وأكدت الشركة أنه "لم يتم استخلاص أي دروس" منذ عطل النظام في أغسطس 2023 الذي أثر على نظام تخطيط رحلات ناتس، والذي أدى إلى إيقاف الرحلات وتعطيل رحلات أكثر من 700 ألف مسافر.

ووصف نيل ماكماهون، الرئيس التنفيذي للعمليات في رايان إير، العطل الفني الذي وقع يوم الأربعاء بأنه "مثير للغضب"، مضيفًا: "أدى عطل آخر في نظام مراقبة الحركة الجوية إلى إغلاق المجال الجوي البريطاني، مما أدى إلى تعطل خطط سفر آلاف المسافرين".

تأخير وإلغاء

وصرحت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، بأنها على دراية بالمشكلة الفنية، ولكن "من المتوقع استمرار الاضطراب، وعلى المسافرين مراجعة المطارات المعنية للحصول على المشورة."

تخضع الرحلات المغادرة أو القادمة إلى مطار في المملكة المتحدة، أو الطائرات التي تشغلها شركة طيران بريطانية والقادمة إلى الاتحاد الأوروبي، لقواعد تتعلق بالتأخير أو الإلغاء.

وقد تضطر شركات الطيران إلى تقديم تعويضات، على الرغم من وجود استثناءات "للظروف الاستثنائية"، وفقًا لهيئة الطيران المدني البريطانية.