سيناتور أميركي: لا يمكننا تمويل حكومة قتلت عشرات الآلاف وتسببت بمجاعة

القاهرة - كتب محمد نسيم - انتقد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، بشدة استمرار دعم الولايات المتحدة لحكومة بنيامين نتنياهو ، واصفا إياها بـ"العنصرية والمتطرفة"، محمّلاً إياها مسؤولية المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة .

وقال ساندرز إن "دافعي الضرائب الأميركيين أنفقوا عشرات المليارات من الدولارات دعماً لحكومة نتنياهو"، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة "منعت دخول المساعدات الإنسانية، وتسببت في مجاعة شاملة تهدد حياة الملايين".

وأكد أنه "لا يمكننا الاستمرار في تمويل حكومة قتلت نحو 60,000 فلسطيني وجرحت أكثر من 143,000 منذ بدء الحرب"، في إشارة إلى الأرقام التي وثقتها مؤسسات حقوقية وصحية فلسطينية ودولية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر : عرب 48