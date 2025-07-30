عمليات إخلاء.. تحذيرات من تسونامي بأمريكا واليابان

القاهرة - كتب محمد نسيم - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8.8 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى الشرق الروسي، ما أثار تحذيرات واسعة من احتمال حدوث موجات تسونامي في المنطقة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن مركز الزلزال تم تحديده على بُعد 119 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وعلى عمق 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وسُجلت هزات ارتدادية قوية أعقبت الزلزال، بلغت قوتها 6.9 و6.3 درجات، مما عزز المخاوف من وقوع موجات تسونامي قد تؤثر على مناطق واسعة من سواحل المحيط الهادئ.

في السياق ذاته، أصدرت الوكالة الأمريكية لإدارة الطوارئ أوامر بإخلاء فوري للمناطق الساحلية في ولاية هاواي، وسط استعدادات لاحتواء أي تداعيات محتملة.

كما صدرت تحذيرات من تسونامي شملت سواحل كل من روسيا، واليابان، وألاسكا، والساحل الغربي للولايات المتحدة المطل على المحيط الهادئ.

المصدر : وكالة وفا