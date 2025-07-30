بعد وساطة الصين.. تايلند وكمبوديا تؤكدان التزامهما بوقف إطلاق النار

أخبار متعلقة يهدد الأمن الغذائي.. جفاف قياسي يضرب أوروبا وحوض المتوسط عاجل: الشرطة الصينية تفكك عصابة تبيع دمى "لابوبو" مزيّفة

وقف إطلاق النار

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - أكدت تايلند وكمبوديا مجددًا التزامهما بوقف إطلاق النار الهش بعد أيام من القتال على طول الحدود بين البلدين، مع تدخل الصين للتفاوض معهما.وكان من المفترض أن يدخل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ماليزيا حيز التنفيذ عند منتصف ليل الاثنين، ولكنه تعرض للاختبار بسرعة عندما اتهم الجيش التايلندي كمبوديا بشن هجمات في مناطق متعددة في وقت مبكر أمس الثلاثاء، وهو ما نفته كمبوديا.وأعلن الجيش التايلندي في وقت لاحق عن تبادل إطلاق النار حتى صباح اليوم دون استخدام المدفعية الثقيلة، في حين أكدت وزارة الخارجية التايلندية في بيان لها اليوم أن هذا العمل العدواني يشكل مجددًا انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب القوات الكمبودية ويظهر افتقارها إلى حسن النية".وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية: "إن كمبوديا وتايلند أكدتا للصين التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار، وأعربتا عن تقديرها لدور الصين الإيجابي في نزع فتيل الأزمة".