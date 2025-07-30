يهدد الأمن الغذائي.. جفاف قياسي يضرب أوروبا وحوض المتوسط

تهديد الأمن الغذائي

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - يشهد حوض البحر المتوسط وأوروبا موجة جفاف غير مسبوقة منذ مطلع يوليو، حيث أظهرت بيانات المرصد الأوروبي للجفاف ارتفاع نسبة المناطق المتأثرة إلى أكثر من 55%، في أعلى معدل يُسجّل لهذه الفترة منذ عام 2012.وسُجلت زيادة ملحوظة في نسبة الأراضي المصنفة ضمن مستويات "التحذير" و"التنبيه"، ما يعكس تدهورًا واضحًا في الظروف المناخية.وأدت هذه الأوضاع إلى تفاقم أزمة المياه، واندلاع مئات الحرائق نتيجة الجفاف والرياح الشديدة، بالإضافة إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي في عدة مناطق.ويعتمد مؤشر الجفاف الأوروبي، التابع لبرنامج "كوبرنيكوس"، على بيانات الأقمار الاصطناعية ويقيس الجفاف بثلاثة معايير رئيسية: كميات الأمطار، ورطوبة التربة، وحالة الغطاء النباتي، ويصنفه ضمن ثلاث درجات: رصد، وتحذير، وتنبيه.