عاجل: الشرطة الصينية تفكك عصابة تبيع دمى "لابوبو" مزيّفة

اجتياح المقلدين

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - فككت شرطة شنغهاي عصابة إجرامية تُصنّع دمى "لابوبو" مقلّدة وتبيعها، واعتقلت ثمانية أشخاص وصادرت خمسة آلاف لعبة بقيمة 1,7 مليون دولار، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية محلية مساء الثلاثاء.وتُعدّ ألعاب "لابوبو" التي تُشبه أرنبا ممزوجا بوحش، جزءا من موجة متنامية من المنتجات الثقافية الصينية التي تكتسب زخما في الخارج، إذ يزيّن مشاهير منهم ريهانا ودوا ليبا حقائبهم بهذه الدمية.تُنتَج هذه اللعبة التي تصنّعها شركة "بوب مارت" في بكين وتُباع عادة بنحو 40 دولارا، بكميات محدودة، وقد لاقت رواجا كبيرا في المتاجر حول العالم.اجتاحت المنتجات المقلدة التي يُصنّع الكثير منها أيضا في الصين، منصات الإنترنت، ويطلق عليها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تسمية "لافوفوس".وأفادت صحيفة "شنغهاي ديلي" الرسمية مساء الثلاثاء بأن عمليات المصادرة التي جرت في شنغهاي مطلع يوليو أسفرت عن ضبط ألعاب مقلدة بقيمة 12 مليون يوان (1,7 مليون دولار).