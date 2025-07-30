الارشيف / اخبار العالم

معالجة مشكلة تقنية تسببت بتعليق رحلات الطيران في لندن

0 نشر
أ ف ب - لندن 0 تبليغ

  • معالجة مشكلة تقنية تسببت بتعليق رحلات الطيران في لندن 1/2
  • معالجة مشكلة تقنية تسببت بتعليق رحلات الطيران في لندن 2/2

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - اضطربت حركة االملاحة الجوية البريطانية في المملكة المتحدة لفترة وجيزة الأربعاء بسبب "مشكلة تقنية"، وفق هيئة مراقبة الملاحة الجوية البريطانية (ناتس)، ما أدى إلى تعليق العديد من الرحلات قبل معالجة الأمر.
وقالت إدارة مطار غاتويك في لندن إن المشكلة "تطال جميع الرحلات المغادرة من المملكة المتحدة"، مضيفة أنها علقت جميع الرحلات المغادرة "حتى يتم حل المشكلة".

وقالت "ناتس" عبر منصة إكس "نحن بصدد استئناف العمليات الطبيعية في منطقة لندن"، مقدمة "اعتذارها عن أي إزعاج".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا