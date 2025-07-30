4 مسلحين سرقوا منزلا في حي المسيحيين في مدينة بعلبك واعتدوا على سيدة وابنتها

اقدم اربعة مسلحين مجهولي الهوية على الدخول عنوة وبواسطة الكسر والخلع الى منزل ".ع. م." في حي المسيحيين في مدينة بعلبك، وقد حاولوا خنق ابنتها ".م. ح. ص." واعتدوا عليها بالضرب وسرقوا مبلغ 2500 دولار اميركي .
وقد ادعت "ع. م." وابنتها في مخفر بعلبك، وبوشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.
