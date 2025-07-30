حملة واسعة لإزالة التعديات في مدينة صور ضمن خطة وطنية

انطلقت في مدينة صور ​حملة أمنية​ شاملة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، في إطار خطة وطنية متكاملة تُنفّذ على مختلف الأراضي اللبنانية، وتهدف إلى فرض النظام العام وإنهاء مظاهر الفوضى والتجاوزات التي راكمتها السنوات الماضية.

الحملة التي باشرت بها القوى الأمنية بمشاركة شرطة بلدية صور، شملت إزالة المخالفات والتعديات القائمة عند مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن مجلس الأمن الفرعي، الذي شدّد في اجتماعه الأخير على ضرورة تطبيق القوانين المرعية بشكل صارم، دون استثناءات.