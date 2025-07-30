قوى الأمن: توقيف شخص يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "توافرت معلومات لدى مفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة حول ضبط إحدى السّفارات مستندات مزوّرة منسوبة إليها، وممهورة بتوقيع مقلَّد للسّفير".

ولفتت المديرية، الى أنها "باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لمعرفة الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّة المشتبه به الرئيسي، وبعد عمليّة رصد دقيقة، جرى توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ز. (مواليد عام 1989، لبناني)".

وذكرت أنه "بالتّحقيق معه، اعترف بإقدامه على أعمال احتياليّة و​تزوير مستندات​ منسوبة إلى السّفارة، بما في ذلك تقليد توقيع السّفير، وإيهام عددٍ من الأشخاص بإمكانيّة تأمين مستندات رسميّة لهم من السّفارة مقابل مبالغ ماليّة، وأنّه استلم مبالغ ماليّة من ثلاثة أشخاص لقاء أعمال مماثلة".

وقالت أنه "كما تبيّن من خلال التّحقيق، أنه كان يستخدم هاتفه الخلوي للقيام بأعمال التّزوير، من خلال تطبيقات إلكترونية متخصّصة، ليقوم لاحقًا بتقليد توقيع السّفير على المستندات المزوّرة".

وأكدت أنه "تمّ ضبط الهاتف الخلوي المستخدم، إلى جانب عددٍ من المستندات ذات الصّلة. أُودِع الموقوف والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".