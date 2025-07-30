العثور على جثة مسنة داخل منزلها في حي البياض – النبطية

افاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، بانه تم العثور على جثة امرأة مسنة تقطن بمفردها داخل منزلها في حي البياض – النبطية.
وفي التفاصيل، ذكرت المعلومات بانه عند الساعة ١٨.٢٠ من تاريخه وفي محلة حي البياض - النبطية ابلغ عدد من السكان عن رائحة كريهة تنبعث من احد المنازل توجهت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المحل، حيث تبين وجود جثة داخل المنزل المعلومات المتوفرة أن الجثة تعود لامرأة مسنة تقطن المنزل بمفردها تدعى "س. ف".
