منسى وجابر طالبا مجلس الشورى بالإسراع في البت بقرار المنحة العسكرية

عقد وزيرا المال ياسين جابر والدفاع الوطني ميشال منسى اجتماعا في وزارة المال عرض الوضع العام والمسائل المشتركة بين الوزارتين.

وأكد ياسين ومنسى، على "ضرورة أن يستعجل مجلس شورى الدولة البت بقراره وقف التنفيذ الذي أصدره حيال الطعن بقرار ​المنحة المالية للعسكريين​ والمتقاعدين العسكريين، تجنباً لأن يؤدي التأخير إلى حرمان هؤلاء من المنحة المالية الشهر المقبل".

كذلك عقد جابر اجتماعا مع مجلس إدارة "​كازينو لبنان​" جرى خلاله عرض العلاقة بين وزارة المال والكازينو، خصوصاً منذ بدء عملية ادخال ألعاب الـOnline.

وتطرق المجتمعون الى "الطريقة المعتمدة في احتساب المصاريف والاعتراضات من قبل وزارة المال، إزاء انخفاض الحصة المالية المقرة لها".

ووضع جابر أعضاء مجلس الإدارة في مضمون المذكرة، التي كان وجهها سابقا إلى مجلس الوزراء، حيال هذه المسألة والإجراءات التي تراها الوزارة لتصحيح الخلل الحاصل. كما وضعهم في طرح الوزارة قبل أشهر مناقصة لتلزيم عملية تدقيق المصاريف للتأكد من حصولها على حقوقها كاملة.