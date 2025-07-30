توقف الرحلات الجوية في مطارات بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - إيلا ف من لندن: أعلن عن توقف الرحلات تماما في مطارات المملكة المتحدة بسبب "عطل فني" في مراقبة الحركة الجوية في منطقة مراقبة لندن التي أغلقت مؤقتا.

ومن المتوقع أن تُسبب هذه المشكلة تأخيرات كبيرة لمئات الآلاف من المسافرين، وتشير التفاصيل إلى وجود مشكلة واسعة النطاق تؤثر على مراقبة الحركة الجوية في لندن.

أفادت يوروكونترول، وكالة مراقبة الحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي، بأن منطقة مراقبة لندن "غير متاحة مؤقتًا بسبب مشاكل فنية".

ولم تُعلن أي تفاصيل حول الموعد المتوقع لاستئناف وصول ومغادرة الرحلات الجوية. حيث تأثرت الحركة الجوية في مطارات هيثرو وغاتويك ولندن سيتي وأدنبره.

وأعلنت هيئة الملاحة الجوية البريطانية أنها تُقلص عدد الطائرات المُحلّقة في منطقة مراقبة لندن لضمان السلامة. وأضافت أن المشكلة ناجمة عن عطل فني في مركز مراقبة الحركة الجوية التابع لشركة (ناتس سوانويك).

وأعلنت هيئة مراقبة الحركة الجوية التابعة لشركة ناتس في بيان: "نتيجةً لعطل فني في مركز مراقبة الحركة الجوية التابع لشركة ناتس سوانويك، نُقلص عدد الطائرات المُحلّقة في منطقة مراقبة لندن لضمان السلامة، التي تُمثل دائمًا أولويتنا الأولى".

ولا يزال من غير المعروف كم من الوقت سيستغرق عودة العمليات إلى طبيعتها.

بدأت المشاكل في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، وفقًا لإشعار يوروكونترول.

أقر متحدث باسم ناتس، شركة مراقبة الحركة الجوية المسؤولة عن سماء بريطانيا، بوجود "مشكلة فنية"، لكنه قال إنه لا يستطيع تحديد موعد إصلاح المشاكل.

وقال: "نتيجة لمشكلة فنية في مركز مراقبة الحركة الجوية ناتس سوانويك، فإننا نحد من عدد الطائرات التي تحلق في منطقة مراقبة لندن لضمان السلامة، وهي دائمًا أولويتنا الأولى.

واضاف: نعتذر عن أي تأخير قد يسببه هذا. يبذل مهندسونا قصارى جهدهم لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونتعاون بشكل وثيق مع شركات الطيران للحد من الاضطراب.

وقال المتحدث: "في هذه المرحلة، لا يمكننا تحديد المدة التي ستستغرقها عودة العمليات إلى طبيعتها. "يرجى مراجعة شركة الطيران الخاصة بكم للاستفسار عن حالة رحلتكم."