ترامب يفرض رسوماً جمركية على الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

وقال عبر منصة "تروث سوشال": "نحن لا نتعامل تجارياً كثيراً معهم، لأن تعريفاتهم الجمركية من بين الأعلى في العالم".

وكان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد أشار، أمس الثلاثاء، إلى أن ترامب سيتخذ قراراته بشأن الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع، حتى مع استمرار مفاوضات منفصلة مع الصين والاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده في الأول من الشهر القادم.