بدءًا من أغسطس.. ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 07:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن الواردات من الهند ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من أغسطس، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة "غرامة" لشراء النفط الروسي.وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال "نحن لا نتعامل تجاريا كثيرا معهم لأن تعرفاتهم الجمركية من بين الأعلى في العالم، وحواجزهم غير الجمركية هي الأكثر إرهاقا وبغضا".وأكد الرئيس الأميركي "لدينا عجز تجاري هائل مع الهند!".وأضاف أن الهند أيضا "تشتري غالبية معداتها العسكرية من روسيا وهي إلى جانب الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، في حين أن الجميع يريدون من روسيا أن تتوقف عن القتل في أوكرانيا".يبرر ذلك في نظر ترامب فرض "غرامة" ستضاف إلى الـ25%، من دون أن يوضح تفاصيلها، وستدخل حيز التنفيذ أيضا في الأول من أغسطس.تحمل هذه التعرفات الجمركية الجديدة خفضا رمزيا بنقطة مئوية واحدة مقارنة بنسبة 26% التي فرضت على الهند في بداية أبريل، عندما أعلن الرئيس الأميركي عن رسوم وصفها بأنها "متبادلة".وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى أن الرسوم الجمركية على المنتجات "المصنوعة في الهند" قد تراوح بين 20 و25%، لكنه أضاف أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.وتتفاوض نيودلهي وواشنطن منذ عدة أشهر على اتفاق تجاري، لكنهما لم تتوصلا إلى نتائج حتى الآن، مع عدم رغبة الهند في فتح سوقها بالكامل أمام المنتجات الزراعية الأميركية.وكانت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي مطلع أبريل الماضي، قد تم تأجيلها في البداية لمدة 90 يوما حتى مطلع يوليو، قبل أن يتم تأجيلها مجددا حتى الأول من أغسطس.هذه المرة، أكد دونالد ترامب في منشوره أنه لن يتم منح أي تأجيلات أخرى وأن الرسوم الإضافية ستدخل حيز التنفيذ.