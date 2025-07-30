الارشيف / اخبار العالم

دون تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 07:44 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.03 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة جزر الكوريل الواقعة في أقصى شرق روسيا، بحسب ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق نحو 60 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وشعر به سكان بعض المناطق القريبة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة.
ولم تصدر السلطات الروسية أو وكالة الأرصاد اليابانية أي تحذيرات من خطر وقوع موجات تسونامي عقب الزلزال.
