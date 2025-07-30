الكرملين ردا على تعليقات دونالد ترامب: روسيا اكتسبت مناعة من العقوبات

ذكر الكرملين إن ​روسيا​ تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، لكنها اكتسبت مناعة من ال​عقوبات​ لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة.

واوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، باننا "نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة". وأضاف "من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترامب، والممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن".

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التهديد بفرض عقوبات جديدة بأنه أمر "روتيني"، وقالت إن من الغريب أن الولايات المتحدة والغرب لم يدركا حتى الآن أن فرض مثل هذه الإجراءات لا يجدي نفعا، بل إنه لم يؤد سوى إلى الإضرار بالاقتصادات الغربية.

ووأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو "نرى أن الغرب ببساطة لا يمكنه التخلي عن مسألة العقوبات. يبدون كأنهم يدورون في حلقة مفرغة". ومضت قائلة "يبدو أنه لم يتبق أي خيار آخر. فقد استنفدوا كل الخيارات. نحن نستجيب ونتخذ إجراءات لمواجهة كل هذا أو حتى تحويله إلى مصلحتنا".

واعلن ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات أخرى ضد روسيا خلال عشرة أيام ما لم تظهر موسكو أي تقدم نحو إنهاء حربها الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.