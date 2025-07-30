"مشكلة تقنية" تتسبب باضطراب الرحلات الجوية في المملكة المتحدة لبعض الوقت

اضطربت حركة الملاحة الجوية في المملكة المتحدة لفترة وجيزة بسبب "مشكلة تقنية"، وفق هيئة مراقبة الملاحة الجوية البريطانية "ناتس"، ما أدى إلى تعليق العديد من الرحلات قبل معالجة الأمر.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة مراقبة الملاحة الجوية البريطانية (ناتس) عن اضطراب حركة النقل الجوي الأربعاء بسبب "مشكلة تقنية"، موضحة أنها "تحد من عدد الطائرات التي تحلق في منطقة مراقبة لندن لضمان السلامة".
وذكرت إدارة مطار غاتويك في لندن إن المشكلة "تطال جميع الرحلات المغادرة من المملكة المتحدة"، مضيفة أنها علقت جميع الرحلات المغادرة "حتى يتم حل المشكلة".
