الاخبار: الجيش اللبناني أرسل تعزيزات نحو معبر العريضة بعد تعرّض دورية تابعة له لإطلاق نار من الجانب السّوري

افاد مصدر ميداني لـ"الأخبار" بان ​الجيش اللبناني​ أرسل تعزيزات نحو معبر العريضة عند الحدود السورية بعد تعرّض دورية تابعة له لإطلاق نار من الجانب السّوري، وذكر بانه خلال تنفيذ الجيش اللبناني دورية في أحد الوديان مقابل معبر العريضة الغربي شمال لبنان أطلق مسلحون من الجانب السوري النار باتجاهه.

واشار المصدر الى ان الجيش اللبناني أطلق النار في الهواء باتجاه المسلحين ولم يسجّل وقوع أي إصابات.