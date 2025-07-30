نجاة مزارع بعد استهدافه بقنبلة صوتية خلال قطافه محصول التبغ من أرضه في عيتا الشعب

نجا بعد ظهر اليوم ​مزارع​ من ابناء بلدة عيتا الشعب بعد استهدافه بقنبلة صوتية أطلقها العدو الإسرائيلي تجاهه خلال عمله في قطاف محصول التبغ من أرضه قبالة موقع الراهب في عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل.

