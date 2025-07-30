إسرائيل تمدد احتجاز موظف بالسفارة التركية بتهمة تصوير قاصرات في غرف تغيير الملابس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن السلطات قررت تمديد اعتقال موظف في السفارة التركية لدى تل أبيب لمدة 3 أيام إضافية، على خلفية الاشتباه في قيامه بتصوير قاصرات بشكل سري على أحد الشواطئ العامة في المدينة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت قبل أيام عن توقيف الموظف التركي، ويدعى عمر صفا كوسي (29 عاماً)، بعد أن تم ضبطه وهو يقوم بتصوير نساء وفتيات داخل غرف تغيير الملابس على شاطئ "فريشمان" في تل أبيب، باستخدام هاتفه المحمول دون علمهن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إحدى الفتيات اللواتي تم تصويرهن تبلغ من العمر نحو 13 عامًا، ما يزيد من خطورة التهم الموجهة إليه. وأشارت إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه متلبساً بالفعل أثناء ممارسة الفعل المزعوم.

وطلب القنصل التركي في تل أبيب من السلطات الإسرائيلية السماح بإبقاء الموظف رهن الاحتجاز داخل مبنى السفارة، مستنداً إلى وضعه الدبلوماسي، إلا أن الطلب رُفض من قبل الجهات المختصة.

ولم تُصدر وزارة الخارجية التركية أي تعليق رسمي على الحادثة حتى الآن، بينما تستمر القضية في إثارة توتر دبلوماسي محتمل في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وسط متابعة إعلامية واسعة في إسرائيل.