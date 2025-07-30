ترامب : سنرسل الكثير من المال إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الثلاثاء 29 يوليو / تموز 2025 ، إن واشنطن سترسل الكثير من الأموال إلى قطاع غزة ، ليتمكن الناس من الحصول على الطعام.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين من على متن الطائرة الرئاسة خلال عودته من اسكتلندا :" كثير من سكان غزة يرغبون في مغادرة القطاع إذا حصلوا على بدائل"، وفق قوله.

وتابع: "سنرسل الكثير من المال إلى غزة، ليتمكن الناس من الحصول على الطعام، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيُسهم أيضاً بأموال لتوفير الطعام، ونأمل أن يتم توزيعه بشكل صحيح، وأعتقد أنه سيتم ذلك.. لدينا استجابة جيدة من بعض الأشخاص بشأن توزيع الطعام".

وقال ترامب إنه لم يناقش قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفاً: "ليس لنا رأي بشأن القرار".

وأضاف: "غزة بحاجة للغذاء، وسنتعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بمراكز الغذاء في القطاع".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين ونقل عنه أنه "يريد ضمان إنفاق الأموال في مصادرها الصحيحة، وتوزيع الغذاء بالشكل الصحيح".

المصدر : وكالات