18 دولة أوروبية تطلب قروضًا بـ127 مليار يورو لتعزيز دفاعاتها

جمع التمويل

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية عن تلقيها طلبات أولية من 18 دولة عضوًا للحصول على قروض بقيمة تقارب 127 مليار يورو ضمن أداة العمل الأمني لأوروبا (SAFE).وتهدف الأداة إلى تحفيز استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو في قطاعات حيوية مثل الدفاع، والبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، والقدرات السيبرانية، وسلاسل الإمداد الإستراتيجية.وتشمل الدول المتقدمة بالطلبات كلًا من: بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبولندا، واليونان، وغيرها، فيما يستمر باب التقديم الرسمي حتى 30 نوفمبر المقبل.وتعتزم المفوضية استخدام هذه المؤشرات لتقدير حجم الطلب والاستعداد لجمع التمويل من أسواق رأس المال.