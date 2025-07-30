الارشيف / اخبار العالم

18 دولة أوروبية تطلب قروضًا بـ127 مليار يورو لتعزيز دفاعاتها

0 نشر
واس- بروكسل 0 تبليغ

  • 18 دولة أوروبية تطلب قروضًا بـ127 مليار يورو لتعزيز دفاعاتها 1/2
  • 18 دولة أوروبية تطلب قروضًا بـ127 مليار يورو لتعزيز دفاعاتها 2/2

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية عن تلقيها طلبات أولية من 18 دولة عضوًا للحصول على قروض بقيمة تقارب 127 مليار يورو ضمن أداة العمل الأمني لأوروبا (SAFE).
وتهدف الأداة إلى تحفيز استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو في قطاعات حيوية مثل الدفاع، والبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، والقدرات السيبرانية، وسلاسل الإمداد الإستراتيجية.

جمع التمويل

وتشمل الدول المتقدمة بالطلبات كلًا من: بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبولندا، واليونان، وغيرها، فيما يستمر باب التقديم الرسمي حتى 30 نوفمبر المقبل.
وتعتزم المفوضية استخدام هذه المؤشرات لتقدير حجم الطلب والاستعداد لجمع التمويل من أسواق رأس المال.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا