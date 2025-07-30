الاتحاد الأوروبي يطلق نظامًا آليًّا لمراقبة الحدود بعد شهرين

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق العمل بنظام آلي لمراقبة الحدود في (12) أكتوبر من هذا العام، والاستغناء عن ختم جواز السفر للمسافرين من الخارج.وأفاد المفوّض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر في تصريحات صحفية اليوم، أن النظام سيساعد في معرفة من يدخل الاتحاد الأوروبي ويغادره، موضحًا أنه سيتاح الوقت اللازم للدول الأعضاء والمسافرين والشركات للتكيف مع النظام الجديد.يذكر أن النظام الجديد يسجل تفاصيل المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي وبياناتهم البيومترية إلى جانب تاريخ الدخول والخروج، كما يمكن تتبع تجاوزات مدد الإقامة والدخول المرفوض.