ليس "تسونامي" فقط.. ثوران بركان بعد زلزال شرق روسيا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - ثار بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الأربعاء بعد زلزال بقوة 8,8 درجة وأمواج تسونامي لاحقة ضربت المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الشرق الأقصى، حسبما ذكر معهد الجيوفيزياء الروسي.وقال المعهد الروسي عبر حسابه على تلغرام: "لقد ثار بركان كليوتشيفسكوي"، ونشر عدة صور ومقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب تتصاعد.وأضاف: "رُصد تدفق حمم منصهرة على المنحدر الغربي. وهج قوي فوق البركان وانفجارات".