عاجل: بعد ساعات من الزلزال.. روسيا ترفع إنذار "تسونامي" في منطقة كامتشاتكا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت السلطات في شبه جزيرة كامتشاتكا، في أقصى الشرق الروسي الأربعاء رفع التحذير من تسونامي، بعد أكثر من 11 ساعة من زلزال بقوة 8,8 درجة ضرب ساحل المنطقة، مما استدعى إجلاء سكانها.

وقال وزير الطوارئ في المنطقة سيرغي ليبيديف على مواقع التواصل الاجتماعي "أعزائي سكان وزوار منطقة كامتشاتكا، رفع زملاؤنا في وزارة الطوارئ الحكومية التحذير من تسونامي". المحيط الهادئ سبق وأمرت كولومبيا الأربعاء السكان بإخلاء المناطق الساحلية في مقاطعتين تطلان على المحيط الهادئ بسبب إنذار باحتمال حصول تسونامي بعد زلزال بقوة 8,8 درجات ضرب قبالة ساحل روسيا الشرقي على ما ذكرت هيئة إدارة المخاطر.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث عبر اكس "إنذار من تسونامي في تشوكو ونارينيو. نوصي بإخلاء الشواطئ والمناطق الساحلية احترازا" في هاتين المنطقتين.