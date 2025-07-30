شركة "تاتش" أعلنت إطلاق باقات انترنت جديدة لحاملي الخطوط المدفوعة سلفاً

أعلنت شركة "تاتش"، أنه "استكمالاً لإعلان شركتها عن طرحها ​باقات انترنت​ جديدة للخطوط المدفوعة سلفاً، أكّدت أنها أحد الأهداف الرئيسية لعملية تجديد باقات الانترنت، والتي أصرّ عليها وزير الاتصالات شارل الحاج، يكمن في زيادة سعة الانترنت مقابل خفضٍ ملموس لسعر الجيجابايت لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وبهذه المعادلة، يستفيد أكثر من 61% من مشتركي ​شركة تاتش​ الذين يستخدمون باقات الانترنت ما دون 10 دولار أميركي من زيادة في سعة الانترنت وانخفاض ملموس في سعر الجيجابايت. وفي غضون أيام فقط، ستكشف الشركة عن باقات الانترنت الخاصة بحاملي الخطوط الثابتة".

وذكرت أنها "صمّمت باقات الانترنت الجديدة لتتوافق مع أنماط الاستخدام الفعلية لمشتركيها، وعليه أصبحت العروض الجديدة الخاصة بحاملي الخطوط المدفوعة سلفاً على الشكل التالي:

1 GB بسعر 3،5 د.أ.

7 GB بسعر 9 د.أ.

22 GB بسعر 14.5 د.أ.

44 GB بسعر 21 د.أ.

77 GB بسعر 31 د.أ.

111 GB بسعر 40 د.أ.

444 GB بسعر 129 د.أ.

ولفتت الى أنه "تتناغم هذه الباقات الجديدة مع عروض Web and Talk الحديثة التي تتوفّر لدى شركة تاتش حصراً، بحيث أصبحت مكمّلةً لها، سيما وأن حزمتين من أصل ثلاثة يتدنّى سعرها عن 10 د.أ.، كما وأنها البديل المثالي للحزمتين السابقتين HS2 و HS4".