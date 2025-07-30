"الأخبار": نجاة مزارع في عيتا الشعب بعد استهدافه بقنبلة صوتية أطلقها الجيش الإسرائيلي تجاهه قبالة موقع الراهب

أفادت صحيفة "الأخبار"، عن "نجاة ​مزارع​ في عيتا الشعب بعد استهدافه بقنبلة صوتية أطلقها الجيش الإسرائيلي تجاهه خلال قطفه محصول التبغ من أرضه قبالة موقع الراهب".

