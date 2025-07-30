سلام بحث مع البساط وجابر وسعيد المستجدات المالية والاقتصادية واستقبل بلاسخارت وسفير تونس

اجتمع رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، في السراي الحكومي، مع وزير المال ​ياسين جابر​ وزير الاقتصاد ​عامر البساط​ وحاكم مصرف ​لبنان​ ​كريم سعيد​ حيث جرى عرض لكافة المستجدات المالية والاقتصادية في البلاد. كما استقبل رئيس الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ​جينين هينيس​-​بلاسخارت​، وتناول البحث اخر المستجدات المحلية والدولية. كما استقبل سفير تونس بوراوي الإمام، في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان، وجرى البحث في العلاقات الثنائية. وتمنى رئيس الحكومة للسفير التونسي التوفيق.

