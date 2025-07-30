وزير العدل بعد تسلمه التشكيلات القضائية: ابتعدنا عن المحاصصة ودورنا التأكيد على استقلالية القضاء

أشار وزير العدل عادل نصار، بعد تسلمه التشكيلات القضائية، الى أنه "لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاء الأعلى ولقد ابتعدنا عن المحاصصة ودورنا التأكيد على ​استقلالية القضاء​ وحسن العمل فيه والقيام بعمله وفق الأصول".

ولفت نصار، الى أننا "مجلس القضاء الأعلى قام بدوره وعلينا نحن أن نقوم بدورنا والمعيار الأساسي هو احترام استقلالية القضاء وأنا على يقين أن مجلس القضاء الأعلى قام بدوره على أكمل وجه".

وقال "بشكل قانوني اعتبر ان التشكيلات التي طال انتظارها حققها مجلس القضاء الاعلى والمعيار احترام استقلالية القضاء والموضوعية".

وتابع "لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية ولم نتدخّل في عمل المجلس وسأطّلع على مضمون التشكيلات ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها".

وأضاف نصار "لا أعلم ماذا يوجد في مغلف التشكيلات ولكن ما أؤكده أن التعيينات التي حصلت والتي اقترحتها على مجلس الوزراء هي وفقًا لضميري وبعيدًا عن المحسوبيات بمعزل عن الآراء السياسية التي هي حق لكل مواطن وليس هناك إقصاء لأحد".