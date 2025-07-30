قائد الجيش التقى الملحق العسكري البولندي في زيارة وداعية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، النائب عبد الرحمن البزري، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل الملحق العسكري البولندي المقدم Mateusz Grzesiak في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدّم خلالها خلفه المقدمPawel Pochwatka .

