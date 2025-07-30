الرئيس عون وصل الى بيروت عائدا من الجزائر

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي عائدا من الجزائر، في ختام زيارة رسمية استمرت يومين، رافقه فيها وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي.
وأجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.
