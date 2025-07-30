الرئيس عون وصل الى بيروت عائدا من الجزائر

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي عائدا من الجزائر، في ختام ​زيارة رسمية​ استمرت يومين، رافقه فيها وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي.

وأجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.