نائب إيراني يزعم زرع كاميرا تجسس داخل منزل نتانياهو: "لم نكن يوماً بهذا القرب منه"



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: أطلق النائب في البرلمان الإيراني مجتبى زارعي تصريحات مثيرة للجدل، زعم فيها أن طهران نجحت في تنفيذ اختراق أمني غير مسبوق عبر زرع كاميرا تجسس داخل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في خطوة تعكس تصعيداً استخباراتياً خطيراً في الصراع الإيراني الإسرائيلي.

وفي منشور نشره عبر منصة "إكس" ، قال زارعي:

"كانت هناك كاميرا في منزل نتانياهو، ولم نكن يوما بهذا القرب منه"، مضيفاً أن هذه المعلومات "موثوقة ومؤكدة، وليست مجرد تحليل".

وأضاف النائب الإيراني في لهجة تهديد مباشرة:

"لا مكان آمناً على الأراضي التي تسيطر عليها العصابة الإسرائيلية"، في إشارة إلى مزاعم بوجود نشاط استخباراتي إيراني داخل العمق الإسرائيلي.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الحكومة الإسرائيلية أو من الجهات الأمنية المختصة لتأكيد أو نفي هذه المزاعم، بينما اعتبر مراقبون – بحسب تقرير نشره موقع RT – أن هذه التصريحات تأتي في سياق حرب دعائية ونفسية متصاعدة بين طهران وتل أبيب، التي تشهد توتراً أمنياً متصاعداً منذ أشهر.

ويُشار إلى أن هذا التصريح يتزامن مع تصاعد العمليات الأمنية والتهديدات المتبادلة بين الطرفين، لا سيما بعد ما قيل عن عمليات اختراق استخبارية متبادلة خلال الأشهر الماضية، واستهداف مواقع استراتيجية للطرفين في ظل التوتر الإقليمي الواسع.