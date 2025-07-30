وزارة الاشغال: انتهاء الأعمال على جسر الفيدار قبل المهلة المحددة وورش جديدة تنطلق قريبًا على جسر غزير

اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، عن "الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لفاصل التمدّد والانكماش العائد لجسر الفيدار، ضمن إطار الخطة الوطنية الشاملة لتأهيل و​صيانة الجسور​ والطرقات "لبنان على السكّة" في مختلف المناطق اللبنانية".

وأشارت الوزارة، الى ان "هذه الأعمال أُنجزت قبل المهلة الزمنية المحددة، على الرغم من التحديات اللوجستية وضغط السير، مع الإشارة إلى أنّ الأشغال نُفّذت خلال ساعات الليل للحدّ من تأثيرها على حركة المرور، ووفق أعلى معايير السلامة العامة".

وتوجهت" ببالغ التقدير إلى المواطنين على صبرهم وتفهّمهم خلال فترة الأشغال"، داعيةً إلى" المزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، إذ من المرتقب أن تنطلق أعمال مماثلة على جسر غزير، وفق الجدول الزمني المُعدّ مسبقًا".

واكدت "التزامها التام بسلامة المواطنين، ومتابعة تنفيذ مشاريع تأهيل الجسور والطرقات بكفاءة عالية واحترافية، سعيًا إلى تحسين البنى التحتية وتعزيز جودة التنقّل، مع التأكيد أن الإرباكات الموقّتة التي ترافق الورش تصبّ في مصلحة عامة وتؤدّي إلى نتائج طويلة الأمد".