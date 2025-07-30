إطلاق قمر صناعي أميركي هندي لمراقبة الأرض

أُطلق قمر صناعي راداري جديد طورته الهند والولايات المتحدة بشكل مشترك، تتمثّل مهمّته بمراقبة أي تغيّرات طفيفة في اليابسة أو الأسطح الجليدية على الأرض والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر الطبيعية وتلك الناتجة عن الأنشطة البشرية.
وانطلق القمر الصناعي المسمى "نيسار" NISAR ويعادل حجمه حجم شاحنة صغيرة، من "مركز ساتيش داوان للفضاء" على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، على متن صاروخ من مركبة لإطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض تتبع للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء.
