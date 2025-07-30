قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات بحقه 16 مذكرة بجرائم مختلفة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، عن توقيف مروّج مخدّرات بحقه 16 مذكرة بجرائم مختلفة.

في التفاصيل، أوضحت المديرية أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص مطلوب للقضاء بترويج المخدّرات في محلّة سامي الصّلح. على الفور، باشرت دوريّات من المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف المشتبه به، ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:ك. ن. د. (مواليد عام 1997، ​لبنان​ي) بحقّه 16 مذكّرة قضائيّة بجرائم مخدّرات، تجارة أسلحة، إطلاق نار وتهديد".

وكشفت أنّ "بتاريخ 24-7-2025، رصدته إحدى دوريّات المفرزة في المحلّة المذكورة حيث نفّذت كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه على متن درّاجة آليّة من دون لوحة تسجيل:,

وبتفتيشه، تم ضبط كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج، ومقسّمة على الشّكل التّالي: /70/ حبّة مخدّرة من نوع “كبتاغون” وغيره، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، /3/ أكياس نايلون تحتوي على مادّة الماريجوانا، /4/ أكياس نايلون بداخلها مادّة الكوكايين، طبّة تحتوي على مادّة باز الكوكايين ومبلغ بقيمة 1040$".

هذا، وأودع الموقوف والمضبوطات الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.