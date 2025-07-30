ناصر الدين دشن وحدة غسيل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى بيروت الحكومي

دشن وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين​ ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، بمشاركة ​مستشفى بيروت​ الحكومي جهاد سعادة، أعمال إعادة تأهيل وصيانة وحدة غسيل الكلى التي قامت بها جمعية "بيروت بخير" في المستشفى.

وقال ناصر الدين في كلمة له: "لا بد من التأكيد على التزامنا المطلق بمشروع إعادة تأهيل وصيانة قسم غسيل الكلى بالتعاون مع الشركاء المحليين كجمعية بيروت بخير والشركاء الدوليين أيضاً".

كما توجه بالشكر لطاقم إدارة المستشفى الذين تحملوا مسؤولية المرضى عبر الدعم من المجتمع المحلي ووزارة الصحة وتمكنوا من المحافظة على هذه الخدمة بفعالية في هذه المستشفى".

وتطرق ناصر الدين إلى التزام وزارة الصحة العامة بالمستشفيات الحكومية ومستشفى بيروت الحكومي الجامعي، معلنًا: "نحن في وزارة الصحة من واجبنا أن نكون "إم الصبي" لهذا المستشفى، وهذا الالتزام سيكون على 3 مستويات: المستوى المادي والمالي والإداري".