باسيل بحث مع السفير العراقي العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني، ترافقه المستشارة نور الهاشمي، في إطار زيارة تعارف، وذلك بحضور النائب سيزار أبي خليل.

وتناول البحث العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية، وخصوصاً في قطاع الطاقة.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.