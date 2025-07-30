طيران الشرق الأوسط : تأخير مواعيد رحلات 4 و 5 آب من والى لاغوس - أكرا- أبيدجان

اصدرت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ - الخطوط الجوية اللبنانية، بيانا اليوم قالت فيه انه" عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 29 تموز 2025 حول تعديل جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، تعلن الشركة أنه لأسباب تشغيلية سيتم تأخير مواعيد رحلات الشركة بتاريخ 4 و 5 آب 2025 من والى لاغوس - أكرا- أبيدجان لتصبح كالتالي: تأخير مواعيد اقلاع رحلة ​ME571​/ME572 من والى لاغوس - ابيدجان يوم 4 آب 2025 لتصبح: توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة 16:30 02:05 لاغوس بيروت ME 571 21:30 07:20 ابيدجان لاغوس ME 571 23:15 09:30 لاغوس ابيدجان ME 572 (+1) 2:30 13:30 بيروت لاغوس ME 572 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من لاغوس فجر 05 آب 2- تأخير مواعيد اقلاع رحلة ME575/ME576 من والى أكرا - ابيدجان السابق تقديم تاريخ اقلاعها من 6 آب الى 5 آب بحيث ستكون بتاريخ 5 آب وفقاً للمواعيد التالية : توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة 06:05 02:05 أكرا بيروت ME 575 10:30 06:30 ابيدجان أكرا ME 575 13:10 09:10 أكرا ابيدجان ME 576 15:10 11:10 بيروت أكرا ME 576 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها".

