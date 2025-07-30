الكرملين: حوار إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنّ "الحوار بين ​إيران​ و​الصين​ و​روسيا​ يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني".

ولفتت إلى "أننا اكتسبنا مناعة ضد العقوبات والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود"، في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التهديد بفرض مزيد من العقوبات على روسيا في حال لم تتوقف الحرب في أوكرانيا.

وحول الملف النووي الإيراني، أشارت وزارة الخارجية الروسية في تصريح إلى أنّ "التهديدات الدائمة بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية مثيرة للقلق".