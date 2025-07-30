الارشيف / اخبار العالم

سموتريتش: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي اللبنانية والقرى الشيعية التي دُمّرت لن يُعاد إعمارها

0 نشر
0 تبليغ

  • سموتريتش: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي اللبنانية والقرى الشيعية التي دُمّرت لن يُعاد إعمارها 1/2
  • سموتريتش: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي اللبنانية والقرى الشيعية التي دُمّرت لن يُعاد إعمارها 2/2

ادّعى وزير المالية الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش​، بأنّ "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من خمس نقاط نتواجد فيها داخل الأراضي ال​لبنان​ية"، وقال: "القرى الشيعية التي دُمرت لن يُعاد إعمارها"، وفق ما نقلت عنه القناة 14 الإسرائيلية خلال كلمة له في مؤتمر بشأن مستوطنات الشمال تحت عنوان "نعزز الشمال".

وقال سموتريتش: "هناك احتمال كبير أن ​حزب الله​ سيُجرد فعليًا من سلاحه"، وأضاف: "حتى (المرشد الأعلى في إيران السيد علي) خامنئي فقد الأمل في حزب الله وهو غير مبالٍ بالسؤال عما إذا كان سيُعاد تأهيله أم لا".

ووصف سموتريتش اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بـ"الاتفاق الجيد"، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان.

وزعم بأن الاتفاق "يمنح إسرائيل الشرعية الكاملة لفرض العجز الفعلي لحزب الله عن إعادة تأهيل نفسه على الحدود"، مهددًا بأن الاتفاق يشمل "يشمل كل لبنان. حتى في قلب الضاحية. إذا لزم الأمر سنهدم المباني في وضح النهار. ولا توجد منطقة آمنة".

كانت هذه تفاصيل خبر سموتريتش: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي اللبنانية والقرى الشيعية التي دُمّرت لن يُعاد إعمارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا