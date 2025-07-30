تحذيرات من تسونامي بالمحيط الهادئ بعد الزلزال العنيف

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت خبيرة ألمانية إن أمواج الفيضانات الناجمة عن الزلزال القوي الذي وقع قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية من المتوقع أن تصل إلى دول المحيط الهادئ خلال الساعات المقبلة.

وقالت شارلوت كراوزيك من مركز هيلمهولتز لعلوم الأرض (جي.إف.زد) في ألمانيا اليوم الأربعاء إن الأمر عادة ما يستغرق بضع ساعات حتى تصل الأمواج إلى الساحل.

وأصدرت عدد من الدول المطلة على المحيط الهادئ بما في ذلك روسيا واليابان والولايات المتحدة وكندا والفلبين وإندونيسيا بالإضافة إلى دول في أميركا الوسطى والجنوبية تحذيرات من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال الذي وقع تحت الماء في الساعة 2324 بتوقيت جريتش أمس الثلاثاء، على بعد حوالي 136 كيلومترا جنوب شرق شبه جزيرة كامتشاتكا النائية في أقصى شرق روسيا.

وحدد علماء أميركيون قوة الزلزال بـ8.8 درجة، بينما الأكاديمية الروسية للعلوم حددت قوته بـ7.8، قائلة إنه الأكثر قوة منذ عام 1952.

وقالت شارلوت كراوزيك إن أمواج فيضانات بلغ ارتفاعها حوالي متر واحد ضربت منذ ذلك الحين ساحل المحيط الهادئ في اليابان وهاواي. غير أن الخبيرة حذرت من أنه حتى لو كانت أمواج الفيضانات صغيرة بشكل نسبي في الساعات القليلة المقبلة، فإن هذا لا يعني أن الأمر الأسوأ قد انتهى. وأضافت الخبيرة أن عددا من الهزات الارتدادية، بعضها شديدة، تم تسجيلها منذ ذلك الحين، حيث بلغت قوة بعضها 6 درجات.