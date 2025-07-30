كولومبيا تجلي ساحلها المطل على المحيط الهادئ بعد تحذير من تسونامي

تحذير ياباني

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 مساءً كتب شريف احمد - أمرت كولومبيا الأربعاء السكان بإخلاء المناطق الساحلية في مقاطعتين تطلان على المحيط الهادئ بسبب إنذار باحتمال حصول تسونامي بعد زلزال بقوة 8,8 درجات ضرب قبالة ساحل روسيا الشرقي على ما ذكرت هيئة إدارة المخاطر.وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث عبر اكس "إنذار من تسونامي في تشوكو ونارينيو. نوصي بإخلاء الشواطئ والمناطق الساحلية احترازا" في هاتين المنطقتين.زلزال يقوة 8 درجاتأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرًا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال بقوة 8 درجات ضرب قرابة الساعة 23,25 من ليل الثلاثاء قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وحددت الهيئة مركز الزلزال على عُمق 19.3 كلم وعلى بُعد نحو 136 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.وفي 20 يوليو، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7,4 درجة، تلته هزات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبب بأضرار جسيمة.كما حذرت السلطات اليابانية الأربعاء من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا.وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة، يرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يُرفع التحذير".